Michelle Obama gesteht Fehler bei der Ernährung ihrer Töchter

Die Familie setzt sich an den weiss gedeckten Tisch, das Personal serviert ein gesundes Menü mit viel Gemüse, das natürlich auch die Kleinen ohne zu murren aufessen. So etwa stellt man es sich vor, wenn sich der Präsident der Vereinigten Staaten mit seiner Familie zum Abendessen im Weissen Haus einfindet. Doch die Realität sieht anders aus, wie die ehemalige First Lady Michelle Obama (58) in der Drew Barrymore Show verrät.