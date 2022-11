Wenn eure Kinder so richtig aufgeweckte, fröhliche, herzliche, ja einfach tolle neue Gspändli mit nach Hause bringen, möchtet ihr dann auch am liebsten wissen, was die für Eltern haben? Was diese vielleicht zum tollen Wesen ihrer Kinder beigetragen haben, wie sie sind, wie sie erziehen? Genau so ergeht es Drew Barrymore (47) offenbar bei Victoria Beckham (48). Denn ihre Töchter Olive (10) und Frankie (8) haben sich mit Harper Beckham (11) angefreundet, und sie findet alle vier Beckham-Kinder so «wohlerzogen, freundlich, grossherzig, humorvoll, voller Menschlichkeit, die unglaublichsten Kinder».