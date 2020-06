«Ferien in Scuol, Unterengadin, da gehört ein Ausflug zum Lai Nair einfach dazu. Die Landschaft vermittelt ein Feriengefühl wie in Skandinavien oder Kanada. Vom Parkplatz aus ist der See in 20 Minuten zu erreichen, von Tarasp aus zu Fuss in einer knappen Stunde, je nachdem, wie schnell die Kinder vorankommen. Oben wird man belohnt mit einer wunderschönen Moorlandschaft, mit See und einem Bach zum Stauen und diversen Feuerstellen. Der Wald eignet sich wunderbar zum Verstecken und zum Spielen. Wir haben dort oben schon Kindergeburtstage gefeiert, sind OL gelaufen und haben Stauseen gebaut. Der See sieht aus wie jene in Finnland, holzbraun gefärbt. Ein Ausflug für alle Jahreszeiten, bei jedem Wetter.» Sandra Zutter, Bildredaktorin SI online und Mutter zweier Kinder