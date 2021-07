Adam Brody, Zürich

In der Zürcher Boutique gilt: «Style has nothing to do with size, but with greatness.» Der Designer Adam Brody ist seit bald 20 Jahren ein Pionier für Plus-Size-Mode in der Schweiz. Bei seinen Kreationen werden Kurven aber nicht einfach verhüllt, sondern gekonnt in Szene gesetzt. In seiner Kleidung sollen sich alle Frauen wohlfühlen und ihren Körper von seiner besten Seite kennenlernen. So möchte er zur Normalisierung von Plus-Size-Mode beitragen: «Frauen sollen keine Konfektionsgrössen mehr kaufen, sondern einen Stil», sagt er.