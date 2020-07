So verkünden die VIPs ihr bevorstehendes Elternglück

Auch Lena Gercke, die vor zwei Wochen Mama der kleinen Zoe geworden ist, hat ihre Verkündigung so einfach wie effektiv gewählt. Sie posierte Mitte Januar ganz in Schwarz im Schnee – und streckte ihren Bauch stolz in die Kamera. Mit dem Kommentar «1 + 1 = 3» war dann auch dem letzten Fan klar, dass sich bei der ersten Gewinnerin von «Germany's next Topmodel» Nachwuchs angekündigt hat.