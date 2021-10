Wolke Hegenbarth muss weiter auf Hochzeitskuss warten

Dank gelockerten Massnahmen konnten sie ein gutes Jahr später doch noch so feiern, wie sie es sich gewünscht hatten. In der Kirche San Gian in Celerina gaben sie sich mitten in der Bündner Natur ihr Eheversprechen. 150 Gäste waren dabei, Töchterchen Ellie, 2, brachte die Ringe. Das Warten hat sich gelohnt, schwärmte der Gesamtweltcupsieger. «Unsere Hochzeit war noch schöner, als wir es uns erträumt hatten.»