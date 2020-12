8 Beauty-Produkte, bei denen sich das Verschenken lohnt

Ren Clean Skincare

Sauber! So oder so ähnlich lässt sich Ren auf Schwedisch übersetzen. Und weil bei dem britischen Beautybrand der Name auch Programm ist, stecken in den medizinisch angehauchten Verpackungen keine Parabene, Sulphate, Mineralöl, Silikone oder synthetischen Farb- oder Duftstoffe. Was man stattdessen findet? Alles was die Haut praller, gesünder, reiner und glatter macht. Der Radiance Ready Steady Glow Aha Tonic und die Radiance Glow Daily Vitamin C Gel Cream haben es dieser Redaktorin besonders angetan. Noch nie, und ich wiederhole, NOCH NIE war meine Haut dermassen streichelzart.