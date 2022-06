Alle wollen Wangenknochen à la Kate Moss – so gehts

Der sechswöchige Prozess zwischen Amber Heard und Johnny Depp ist vorbei. Das Urteil lautet: Er hat Schuld, sie noch mehr Schuld. Neben den Hauptakteuren und den Scharen an Anwälten beider Parteien nahm noch eine weitere bekannte Person im Gerichtssaal (virtuell) Platz: Supermodel Kate Moss. Und die sah – wie es sich gehört, wenn man den Ex-Freund per Video Call nach langer Zeit wieder sieht – spitzenmässig aus. Ob das an einem Mix aus guter Beleuchtung, astreinem Make-up und natürlicher Schönheit lag? Bestimmt. Besonders hervor stachen bei dem Auftritt auch ihre Wangenknochen. Im wahrsten Sinne des Wortes.