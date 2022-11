Kupferpeptide sind eine Art Eiweiss, also Mini-Proteine. Diese sind auch in Hormonen oder Neurotransmitter zu finden. Die Peptide kommen ganz natürlich in unserem Körper vor und eignen sich super für die Hautregeneration. Sie unterstützen den Körper bei der Kollagenproduktion, was für eine elastische und straffere Haut sorgt. Ausserdem haben sie eine entzündungshemmende Wirkung, was eine schnelle Wundheilung unterstützt.