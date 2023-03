2. Sie geht Pickeln an den Kragen

Zitronen enthalten – wer hätte es vermutet – eine ganze Menge Fruchtsäure. In Massen verwendet kann die tatsächlich ein wirksames Mittel gegen Pickel und Mitesser sein. Wichtig dabei: Ausschliesslich auf sich anbahnende Exemplare und nur punktuell (am besten mit einem Wattestäbchen) auftragen, um die Haut nicht zu überreizen. Da Zitronensäure unseren Teint ausserdem anfälliger für UV-Strahlung macht, empfiehlt sich die Anwendung am Abend. Wer darauf achtet, kann sich Clearasil in Zukunft sparen – und weiss genau, welche Mittelchen da auf die Haut kommen.