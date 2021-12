Die besten Tipps gegen elektrische Haare

Was verursacht statische Aufladung im Haar?

Statik ist das Ergebnis eines Ungleichgewichts von zu vielen positiven oder negativen Ladungen in oder auf einem Objekt. Genau wie Objekte kann sich auch das Haar elektrisch aufladen. In der Regel sind Haare negativ geladen. Durch Reibung oder eine Veränderung der Luftfeuchtigkeit kann es zusätzliche Elektronen erhalten. Dadurch stossen sich die Haarsträhnen gegenseitig ab, was dazu führt, dass die Haare kraus und schwer zu stylen sind. Ausserdem können Witterungseinflüsse, ein Mangel an Feuchtigkeit in der Luft und beheizte Innenräume die statische Aufladung der Haare noch verstärken.