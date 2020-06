Mundschutz-Tragen 2.0

Die perfekte Frisur für eure Face Mask

Jaja, wir sehen es genau, in euren Augen glitzert das Lächeln, das euer Mundschutz so unverschämt verdeckt. Denn auf diesen Trick 77 habt ihr gewartet: Wie easy eure Frisur «extra» und eure Face Mask weniger nervig wird? Na so …