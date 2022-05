Dieses Tool sagt Rasierpickeln den Kampf an

So funktioniert der Crystal Hair Remover

Den «Kristall» fährt man ähnlich wie bei einem Peeling in kreisenden Bewegungen über die Stelle, an der die Haare entfernt werden sollen. Es braucht weder Rasiergel noch Wachs, die Haut bleibt bei der Anwendung trocken. Und siehe da, unter dem Hashtag #crystalhairremover finden sich inzwischen unzählige Videos, die beweisen: Es funktioniert.



Nicht nur schafft es der Kristall, Stoppeln zu entfernen, er lässt easy peasy sogar längere Härchen verschwinden. Und das nicht nur an den Beinen, sondern wie die Websites der Geräte versprechen, am ganzen Körper. Der Bikini-Saison steht nun also nichts mehr im Weg – schon gar keine lästige Körperbehaarung.