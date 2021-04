Euren Afro richtig pflegen und handhaben

In ihrem Salon kriegen die Gründerinnen Tina Berner-Azigbo und Hanna täglich mit, wie junge Frauen ihren Afro verstecken wollen. Sie schämen sich für ihren «Busch» und quetschen ihn unter Perücken. «Dabei sind diese Haare so vielfältig und wunderschön», findet Berner-Azigbo. «Man braucht nur Geduld und die richtige Pflege.» Also: Nix wie ran an den Afro!