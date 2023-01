Tiramisu Hair ist ein mehrdimensionaler Strähnen-Look, der einen ganz natürlich aussehenden blonden Schopf zaubert. Zwar denkt man beim Anblick der Haare nicht sofort an die italienische Nachspeise, der Name könnte jedoch nicht passender sein. Wie beim Dessert wird auch bei der Mähne mit verschiedenen Farben und Kontrasten gearbeitet. Nehmen wir das Tiramisu mal auseinander: Der Mascarpone steht für die hellen Blondtöne, die luftigleichten Löffelbiskuits für die goldenen Strähnen und das abschliessende Kakaopulver stellt die braunen Nuancen dar. Schon ist das Dessert bzw. der neue Haartrend fertig.