Was kann eigentlich ein Konjac Schwamm?

Das kann der Schwamm wirklich

Ich habe mich bei der Anwendung dazu entschieden, den Konjac Schwamm nach der Reinigung zusammen mit einem Toner zu nutzen. Ganz ohne zusätzliches Produkt fühlte sich der Prozess irgendwie trocken an. Dazu fahre in kreisenden Bewegungen über Gesicht, Hals und Dekolleté. Dadurch werden tatsächlich nicht nur stumpfe Schüppchen entfernt, die Haut ist dank der angeregten Durchblutung und dem Toner zudem aufnahmefähiger für Seren und Cremes. Mit Wirkung! Mein Teint wirkt seither wirklich lebendiger. Der von mir so sehnsüchtig gewünschte Glow ist endlich wieder da – auch wenn es noch so grau ist draussen. Ein derart effektives Beauty-Tool, das nachhaltig und dazu auch noch günstig ist? Ich werde den Konjac Schwamm definitiv auch in Zukunft nutzen.