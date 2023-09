Wie man den Haarausfall während der Menopause stoppt

Treffen die Wechseljahre ein, bleibt das nicht lange unbemerkt. Während die eine plötzlich unter Schweissausbrüchen und schlaflosen Nächten leidet, nimmt die andere an Gewicht zu. Eine weitere, sehr verbreitete Begleiterscheinung: dünner werdendes Haar. Schuld an den Symptomen sind, wie so oft, die Hormone. Hauptverantwortlicher für den Haarverlust ist das immer weniger werdende Östrogen. Das steuert nicht nur den weiblichen Zyklus, es ist ausserdem ausschlaggebend für das Wachstum unserer Kopfbehaarung. Als Folge eines geringen Östrogenhaushalts wachsen die Haare weniger schnell und fallen teils sogar aus. Für uns Frauen wird das in der Regel zur grossen Belastung.