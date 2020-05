Charlie Sheen ist unser unverhofftes Stil-Vorbild

Nee, da ging was nicht auf, wenn ihr mich fragt. Als Prolet Charlie Sheen (der eine) 2012 «Two and a half Men» verlassen musste und durch Schönling Ashton Kutcher (der andere) ersetzt wurde, hat die Show für mich an allem verloren, was sie mal ausgemacht hatte. Irgendwann spielte nicht mal mehr der «halbe Mann» mit, der im Titel angepriesen wurde. So buchstäblich alles lässt man sich ja nun nicht mal als anspruchsloser Serien-Glotzer gefallen.

Inzwischen ist eh aus die Maus und das Hoch von «Two and a half Men» liegt weeiiit hinter uns. Oder etwa … unmittelbar vor uns?