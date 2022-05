Das Hochzeitskleid der Stunde? Ein Mini-Dress

Haucht Kourtney Kardashian ihrem Travis Barker das «Ja, ich will» entgegen, gibt es nicht nur ein Fest, sondern gleich eine ganze Reihe von Hochzeiten. Nach der illegalen Spontan-Trauung in Las Vegas folgte die offizielle Eheschliessung in Santa Barbara – und nun die Mega-Feier an der Amalfiküste Italiens. Klar, dass bei einer solchen Hochzeit auch der Dresscode extravagant ist. Statt «Black Tie» oder «Casual Chic» lautete das Motto am Sonntagabend: «Dolce und Gabbana». Richtig gehört, die auserwählten Gäste und Gästinnen trugen ausschliesslich Roben des italienischen Luxus-Labels.