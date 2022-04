Brigitte Macron ist das ultimative French Girl

Emmanuel Macron hat es geschafft. Mit einer Mehrheit von 58,55 Prozent ist er am Sonntagabend erneut zum Präsidenten Frankreichs gewählt worden. Damit darf auch Ehefrau Brigitte ihren Titel als «Première dame» um weitere fünf Jahre behalten. Zum Glück. Immerhin serviert uns keine andere First Lady am laufenden Band so viele inspirierenden Looks, wie die 69-Jährige. Ja, richtig gelesen, Bibi, so wie sie das französische Volk liebevoll nennt, ist Best Agerin und ganze 25 Jahre älter als ihr Mann Emmanuel. Ob man ihr das ansieht? Kein bisschen.

Grund dafür ist nicht zuletzt ihr herausragender Stil. So richtig verwundert sind wir über ihren ausgeprägten Modesinn nicht. Schliesslich ist die ehemalige Lehrerin ein gebürtiges French Girl. Und die scheinen den guten Geschmack ja bekanntlich in die Wiege gelegt zu bekommen. Was wir als Schweizer*innen davon haben? Eine so einfache wie geniale Formel, die zumindest optisch auch aus uns im Handumdrehen eine französische First Lady zaubert. Dazu nehme man …