Kleider machen Leute

Mode kann eine Art der Kommunikation sein – das dachte Kate sicherlich bei der Wahl ihres Outfits. Sie trägt altbewährte Kleidung, die sie zu früheren Anlässen schon getragen hat. Die Prinzessin ist dafür bekannt, dass sie ab und zu gerne Kleidungsstücke recycelt. Den Tartan-Mantel hatte Kate kürzlich an, als sie vor der Westminster Abbey zum Gedenken an Königin Elizabeth II. einen Baum pflanzte. Das marineblaue Kleid, die Mulberry-Tasche und die Schuhe von Gianvito Rossi wurden auch schon mehrfach an ihr gesichtet. In Zeiten wie diesen ist es wohl kein Zufall, dass sie auf altbewährte Kleidungsstücke zurückgreift. Schliesslich ist Mode ein nonverbales Kommunikationsmittel. Im Falle von Kate hat sie eine ganz klare Message: Alles bleibt beim Alten, es ist ein Tag wie jeder andere.