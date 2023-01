Jacke

Eine Pailletten besetzte Jacke ist schon ein richtiger Blickfang. Aber auch hier gilt, bei den restlichen Kleidungsstücken ist weniger mehr. Werden sie mit einer Cargo-Hose und Turnschuhen kombiniert, scheint das Outfit gar nicht mehr so over the top zu sein. Darunter kann – wer mutig ist – ein BH-Top tragen oder für die Zurückhaltenden einfach ein Shirt.