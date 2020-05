Das steckt hinter Meghan Markles Evil-Eye-Schmuck

Ein paar Wochen ist es nun her, dass Meghan ihren Job als Herzogin an den Nagel gehängt hat und mit Mann und Kind nach Los Angeles gezogen ist. Sie war fast von der Bildfläche verschwunden. Bis zu dem Moment, als sie auf dem Instagram-Account von Smart Works auftauchte: einer Organisation, die Frauen mit Coachings und angemessener Kleidung dabei unterstützt, ihren Traumjob zu finden. Meghan ist für sie selbst schon unter die Designer gegangen. Nun gratulierte sie einer der Frauen, die durch die Hilfe von Smart Works an einen Job gelangt sind, via Video Call und trug dabei – Trommelwirbel – eine Kette mit Evil Eye.