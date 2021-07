Diese Nadel liegt (wieder) im Trend

Willkommen zurück, Sicherheitsnadel!

Das Mode-Game ist leicht zu durchschauen: Alles was mal war, wird mal wieder sein. Low-Raise-Jeans. Tangablitzer. Sneakers. Nun also auch die Sicherheitsnadel. An den Präsentationen für die aktuellen und kommenden Saison sah man das Metallteil auffällig oft.



In verschiedenen Grössen hing es an Stoffen. Das Pariser Label Barbara Bui platziert die Nadel seitlich an T-Shirts und kreierte dadurch neue Formen. Bei Rejina Pyo steckt sie als dezentes Detail an einem Jupe. Numero 21 benutzt gleich mehrere Sicherheitsnadeln, um ein Muster zu schaffen. Und bei Versace ist die Sicherheitsnadel Teil des Brillengestells.