Emma Watson im Kering-Aufsichtsrat

Ja, ihr habt richtig gelesen. Kering, der französische Modegigant unter dessen Dach Brands wie Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta und Balenciaga zu Hause sind, ist neu Arbeitgeber von Super-Emma. Seit Mitte Juli sitzt sie dort als «Chair of the Sustainability Committee» im Aufsichtsrat. Wie ihr Aufgabengebiet im Bereich Nachhaltigkeit im Genauen aussieht, hat der Konzern noch nicht verraten. Aus Erfahrung wissen wir nun aber, es kann nie schaden, Emma Watson in seinem Team zu haben.

Hätten wir einen (sprechenden) Hut auf, wir würden ihn vor der 30-Jährigen ziehen. Mehrfach.