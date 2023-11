Alles, was ihr hierfür braucht, ist ein Scrunchie. Ja, für diese Frisur braucht ihr tatsächlich nicht länger als 20 Sekunden. Je unordentlicher sie aussieht, umso besser. Also: Bindet die Haare locker im Nacken zusammen und zieht auf der Seite ein paar Strähnen raus. Mit einem Haarspray alles festigen, Mütze auf und fertig! Bloggerin Olivia Frost zeigt, wie der Look besonders cool aussieht: Sie trägt einen oversized Pullover und steck den Rossschwanz in die Kapuze – das funktioniert mit einem Rollkragenpulli übrigens genauso gut.

3. Offene Haare mit Wellen