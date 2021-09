Jennifer Lopez begrüsst den Herbst mit Bakerboy Cap

On top! Sie hat ihn wieder ausgepackt und bei den Filmfestspielen in Venedig zum Herbst-Accessoire erkoren: Jennifer Lopez entschied sich bei ihrer Ankunft in der Stadt der Liebe für eine elegante Variante der Bakerboy Cap in Schwarz. Eine gute Gelegenheit, sich den Herbst-Begleiter in dieser Saison näher anzuschauen.