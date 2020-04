Wir spüren es deutlich: Langsam bleibt es länger hell, wird draussen wärmer und vor allem immer grüner. Der Sommer ist auf dem Vormarsch und auch, wenn wir es zwischen all unseren Sweatpants und Pullis manchmal vergessen: Es werden Zeiten kommen, da werden wir wieder in vorzeigbarer Kleidung aus dem Haus gehen – und das regelmässig. Wer dann nicht dastehen und sich fragen will, was Menschen eigentlich so tragen, wenn sie nicht im Home Office sind, der sollte jetzt dringend weiterlesen. Denn damals, in den frühen Neunzigern, da haben zwei kleine Prinzessinnen schon ganz genau gewusst, was wir 2020 tragen wollen werden. Wir präsentieren: Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie in den Sommertrends des Jahres.

Prairie Dresses