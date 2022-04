Plötzlich sind alle spitz auf Nadelstreifen

Mit Mustern ist es ja so eine Sache. Nur weil wir sie aktuell gut finden, heisst das noch lange nicht, dass wir dies auch noch in drei Monaten tun. Drum greift der/die nachhaltige Shopper*in in der Regel lieber zu Unifarben. Sicher ist sicher. 2022 will man schliesslich länger etwas von den Kleidern haben.