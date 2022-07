Wo und warum?

Während wir noch immer vom Necklace-Layering und einer Horde an Ohrpiercings geblendet sind, wartet der Sommer mit dem nächsten Schmuckstück auf uns. Freunde der Sonne, seid ihr ready? Dann macht Platz für Fusskettchen! Sie setzen unsere Knöchel als ungewohnt attraktive Stelle in Szene. Warum? Sie sind schmal und betonen unsere Weiblichkeit. Mit nackten Fussknöcheln ist es wie mit nackten Schultern: Wir zeigen und betonen sie nicht häufig und genau deshalb ist es umso überraschender, wenn wir es mal tun. Und irgendwie ist Schmuck an nackten, verletzlichen Körperstellen besonders sexy. Halt einfach – sorry, das Wort muss jetzt sein – ein Eyecatcher.