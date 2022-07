Haut zeigen

Klein, aber fein. Wie häufig im Leben sind es die kleinen Dinge im Leben, die einen grossen Unterschied machen. Im Falle von Schwarz sind es hübsche Details, die ein Outfit nicht nur aufwerten, sondern gleichzeitig unsere Haut besser atmen lassen. Wir denken da an lässige Cut-Outs, Ausschnitte am Rücken, Carmen-Ärmel, halbtransparente Mesh-Einsätze, Bindebänder oder Häkeldetails, die die (Nicht-)Farbe weniger hart und etwas verspielter aussehen lassen. Und uns so bei brütender Hitze Luft zum Atmen gehen.