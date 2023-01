Styling-Fehler, die French Girls nie begehen würden

Color Blocking

«Grün und Blau schmückt die Sau». Diesen Spruch hat uns in der Kindheit schon das Grosi eingeflösst. Und wir sind uns einig: Die beiden Nuancen passen wirklich nicht besonders gut zueinander. Andere Farbkombinationen tragen wir hingegen ständig. So paart sich die Blue Jeans etwa zum roten Strickpullover oder beigen Mantel. Eine Kombination, die unsere Landesnachbarinnen niemals tragen würden. Die Französinnen mögen es simpel und bleiben bei ihren Looks meist in einer Farbpalette. Ist der Pullover grau, so soll es auch das Unterteil sein.