Wetten? Diese Trend-Sneaker habt ihr bereits im Schrank

Ab in den Keller mit den dicken Winterstiefeln. Wonach sich unsere eingepferchten Füsse derzeit am meisten sehnen, ist ein bisschen Freiheit. Da es für einen offenen Schuh noch zu frisch ist, geben wir uns erstmal mit Sneakern zufrieden. Man will sich ja den Temperaturen anpassen. Den Frühling mit Käseduft einläuten? Natürlich auch nicht. Drum braucht es nun etwas, das wirklich luftig daher kommt. Und wer könnte besser wissen, welche Modelle sich dazu eignen, als waschechte Skater Girls? Ok, zugegeben: Auf der Halfpipe stehen Hailey Bieber und Emily Ratajkowski zwar eher selten, abgeschaut haben sie sich ihren Lieblings-Turnschuh aber trotzdem dort.