Decodiert: Des Rezept für Last Minute Party Looks

Ende des Jahres ist es wie verhext. Wir zerbrechen uns das von den vergangenen elf Monaten ausgelaugte Köpfchen darüber, mit welchen Geschenken und Präsenten wir unseren Liebsten eine Freude machen können, huschen von Shop zu Shop, surfen rasant durchs Netz, legen zwischendurch immer mal wieder einen Boxenstopp an Marroni-Stand oder Glühwein-Bude auf dem nächstgelegenen Weihnachtsmarkt ein, um wieder zu Kräften und in Stimmung zu kommen. Dann ist endlich alles unter Dach und Fach, das Christkind im Anflug und … oh Schreck, wir haben ja gar nichts anzuziehen! Nicht zum Weihnachtsdinner, nicht zum jährlichen Rendezvous mit den Freunden am zweiten Feiertag, nicht zum feuerwerk-unterlegten Tanz ins neue Jahr am 31. Dezember. Der Schrank gibt nichts Neues her, das Konto ist strapaziert. Und nun?!