5 Dinge, die ihr niemals aufsaugen solltet

Vor seinem Schlund ist kein Schmutzkörnchen sicher: Der Staubsauger saugt alles auf, was er in die Finger – äh, ins Rohr kriegt. Haare, Staub und Brotkrümel sind im Nu verschwunden. Genau wie Ohrringe oder Halsketten, die es sich aus unerklärlichen Gründen unter dem Sofa gemütlich gemacht haben. Ups! Mit spitzen Fingern darf man dann im schmutzigen Staubsaugerbeutel wühlen und die verlorenen Gegenstände herausfischen. Neben ein bisschen Ekel sollte das aber nicht weiter schlimm sein, oder? Leider doch – in manchen Fällen jedenfalls. Es gibt ein paar Dinge, die dem Staubsauger schaden und deshalb nicht eingesaugt werden sollten: