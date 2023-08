5 Tricks, um Fruchtfliegen von Früchten fernzuhalten

Lässt man die Früchte zu Hause in der Obstschale reifen, werden sie im Nu von Fruchtfliegen besiedelt – es ist zum Verzweifeln! Die Weibchen legen ihre Eier geschickt auf dem süssen Obst ab, damit die frisch geschlüpften Larven unmittelbar genügend Nahrung finden. Iiih! Kein Wunder, dass sich innerhalb weniger Tage gleich eine ganze Fliegen-Kolonie auf den Früchten tummelt. Die gute Nachricht: Die kleinen Biester können uns nicht krank machen. Aber sie lassen das Obst schneller faulen und so richtig appetitlich sind die von Fruchtfliegen befallenen Nektarinen eh nicht mehr, wenn wir ehrlich sind. Wie halten wir die Eindringlinge also von unseren Früchten fern? Selbstgemachte Essig-Fallen und Schutz-Netze sind ein guter Anfang: