6 Gadgets, mit denen der Frühjahrsputz Spass macht

Ich kenne keine Statistik dazu, aber ich vermute, das häusliche Bügeln stirbt gerade aus. Vielleicht weil das Bügelbrett ein unmöglicher Gegenstand ist – vor allem für kleine Wohnungen. Darum denken wir: Knitter in der Kleidung? Was solls. Dabei gibt es wenig Olfaktorisches, dass so an Sauberkeit erinnert, als der Duft von mit Wasserdampf bearbeiteten Kleidungsstücken. So ein Strom heissen Wassers vernichtet nämlich nicht nur Falten, sondern auch über 99 Prozent aller Bakterien, Milben, Viren. Und die setzen sich überall in der Wohnung fest. In den Vorhängen, der Matratze, dem Sofa. Mit dem Hygiene-Steamer von Laurastar gleitet man mit Hochdruck über Hartes, Weiches – und desinfiziert damit alles und neutralisiert zudem unangenehme Gerüche. Ganz einfach. Ganz einfach zu handhaben. Einfach Wasser auffüllen, einstecken, kurz aufheizen lassen und den dem zu reinigenden Objekt entsprechenden Aufsatz wählen. Optisch macht das Gerät keinen Unterschied – sauberer sieht die Wohnung danach zwar nicht aus, aber man spürt den Effekt (mehr Feuchtigkeit liegt in der Luft) und man riecht ihn (nicht nur clean, sondern auch fresh). Mag sein, dass uns Falten in der Kleidung nicht stören – aber so ein multitalentiertes Gerät, mit dem wir den gesamten Haushalt und alle darin enthaltenen Oberflächen hygienisch reinigen können (ganz ohne Chemie), lässt sich gefühlt weniger störend und störrisch verstauen, als das Bügelbrett.

Rahel Zingg, Redaktorin Lifestyle