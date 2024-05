6 Tipps, die unsere Wohnung länger sauber halten

Sauberkeit verteilen

Na, gibts bei euch in der Wohnung auch irgendwo einen Eimer, in dem ihr sämtliche Putzmittel lagert, frei nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn? Eine richtig gute Idee ist das nicht, denn das Lederpflegemittel kommt im Bad eher selten zum Einsatz und der Glasreiniger leistet in der Küche ebenfalls keinen besonderen Dienst. Deshalb gilt: Die Reiniger, wenn möglich, direkt in den Räumen aufbewahren, in denen ihr sie braucht. So kann man beim Zähneputzen schnell mal über den Spiegel wischen oder Staubwedeln, während der Freund die Wäsche bügelt. Deal? Deal.