Diese 10 Dinge könnt ihr sofort ausmisten

Zum hundertsten Mal laufe ich an dem Stehspiegel im Schlafzimmer vorbei und so etwa jedes zehnte Mal passiert es: Ich erinnere mich daran, dass sich dahinter etwas versteckt. Eine Kartonbox. Beim letzten Ausmist-Versuch habe ich voller Tatendrang den Deckel geöffnet. Zum Vorschein kamen ausgetragene Kaschmir-Pullis (daraus kann man super Babymützchen nähen), eine Kristall-Aplique (würde gut ins kleine Bad passen, oder in den Gang oder doch irgendwo ins Schlafzimmer?) und Stofftiere (viel zu herzig, um sie in die Altkleidersammlung zu geben). Und danach? Deckel schliessen und Spiegel davorschieben. Ihr fühlt mit? Dann lasst uns gemeinsam 10 Dinge ausmisten, die wir sicher nicht vermissen werden.