Aber dann hätte er so gut aufholen können! In Runde 2 herrschte schliesslich Heimvorteil: Eine Engadiner Nusstorte sollte gezaubert werden. Für den einzigen Schweizer in der Runde ein Jackpot auf dem Silbertablett. Oder? Nun, offensichtlich nicht. Luca wurde nämlich nicht mit Abstand Erster, sondern knapp Dritter. Der Backrand sei ein wenig zu hell, der Mürbeteig an den Kanten nicht sauber verarbeitet, das Karamell nicht schnittfest genug. Mensch Luca! Der Traum von der roten Schürze als Bäcker der Woche war also dahin. Der vom güldenen Cupcake als Promibäcker des Jahres spätestens nach Runde 3 dann auch. Wir wiederholen noch mal «sehr unangenehm». Und vor allem schade. Falls es zur Revanche kommt, möchten wir dem charmanten Berner gerne unter die Ärmchen greifen – und gucken dafür bei einem ab, der Nusstorten vermutlich im Schlaf aus dem Ärmel schüttelt. Und zwar beim Bündner 19-Punkte-Koch Andreas Caminada (Schloss Schauenstein, Fürstenau GR).