Das Gebäude selber hat auch Einfluss

Nicht nur die Lüftungsart, auch die Wohnung selber hat einen Einfluss darauf, wie frisch die Luft jeweils ist. So kommt es nämlich darauf an, wie alt das Gebäude ist. «Insbesondere in neuen oder sanierten Gebäuden mit dichter Gebäudehülle und dichten Fenstern ist regelmässiges Lüften wichtig, da nahezu keine Undichtheiten im Gebäude vorhanden sind, durch die ein Luftaustausch von selbst erfolgen könnte», heisst es beim BAG.