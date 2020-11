5 Einrichtungsideen zum Selbermachen für die Küche

1. Eine Wandtafel erschaffen

Mögt ihr euch noch an die guten alten Tafelputzdienste in der Schule erinnern, wenn irgendjemand aus der Klasse mal wieder die ganze Kreide von der Wandtafel wischen musste? Dann freut euch auf künftige Putz-Aktionen. So eine Wandtafel in der Küche ist nämlich super praktisch, um das Menü, Einkaufslisten oder Erinnerungen aufzuschreiben. Oder auch einen motivierenden Spruch. Kreieren könnt ihr die mit herkömmlicher Tafelfarbe. Oder ihr benutzt eine Folie, die sich später wieder abziehen lässt.