Gute Vorbereitung fürs Fest

An alle Last-Minute-Shopper: Beim Weihnachtsbaum klappt das nicht. Der Grund: Die an frostige Temperaturen gewöhnte Tanne braucht Zeit, um sich zu akklimatisieren. Ihr müsst sie also schrittweise an die Wärme in eurer Stube gewöhnen. Dafür stellt ihr sie am besten drei bis vier Tage vor Weihnachten in einen Raum mit etwa zehn bis fünfzehn Grad. Perfekt dafür ist ein Wintergarten. Als Alternative eignet sich aber auch die Garage, der Keller oder das Treppenhaus. Wichtig ist allerdings, dass der gewählte Raum ein Fenster hat, damit die Tanne genügend Tageslicht bekommt.