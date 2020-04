Wenn ein Virus die eigene Hochzeit platzen lässt

Die Blumen, die geschmückte Location, gerührte Gesichter von Freunden und Familie und der Moment, in dem der Partner seine Braut zum ersten Mal im weissen Kleid zu sehen bekommt: So ähnlich sieht das Bild jeder Menge Paare aus, die von der eigenen Hochzeit träumen. Hunderten von Gästen wieder abzusagen, in etwa genauso viele Telefonate und Briefe für Stornierungen, Kulanz-Anfragen und Umbuchungen kommen hingegen in nicht so vielen Fantasien vor – und trotzdem werden sie gerade für unzählige Verlobte Realität. Corona sei dank. Eine, die dazu gehört, ist Luisa*. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie es sich anfühlt, die eigene Hochzeit zu verlegen.