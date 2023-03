Billy beherbergt unsere Bücher, Malm bietet vereinsamten Socken und ungeliebten Bügel-BHs einen sicheren Zufluchtsort und Pax … ja Pax nimmt all die «Ich habe nichts zum Anziehen»-Anziehsachen unter seine Fittiche. Merkt ihr was? Ohne Ikea würde sehr viel mehr (sichtbares) Chaos in unserem Zuhause herrschen. Da gibt es für so ziemlich alles das geeignete Fach oder die passende Tür. So riiiichtig, richtig gern stellt man sich die Möbel aus dem Schweden-Kosmos dann aber doch nicht in die Wohnung. Das Problem? Zu wenig Individualität. Pax bleibt Pax, Billy ist nunmal Billy. Ob er nun bei Anna, Emma oder Clara steht. Zum Glück ist es nicht so, dass die einzige Alternative zu dieser Krux «teure Designermöbel» heisst. Nö. Wer sich ein bisschen in die Materie fuchst und gewillt ist, für den gewünschten Individualismus ein paar Extrataler über den Tresen zu schieben, der kann Billy, Malm und Pax ein Upgrade verpassen. Ein kleines Facelift. Es gibt nämlich Shops, die haben es sich zur Aufgabe gemacht, unser Luxusproblem zu lösen. Mit neuen Fronten, formschönen Füssen und handschmeichelnden Griffen. Seht Ikea als stabiles Tortenboden-Fundament – und die hier als Sprinkles und Kirschen on top: