Wenn wir wollten, könnten wir uns bei der Farbwahl unserer Kleider auf eine beschränken. Tag ein und Tag aus würden wir das Haus ausschliesslich in gewählter Farbe verlassen. Das wäre zweifellos eine nützliche Entscheidungshilfe am Morgen. Aber: Schade um die Vielfalt des Modeangebots. Und? Auf Dauer ziemlich langweilig.



Übertragen auf Nägel bedeutet die Aussage: Nageldesign endet nicht bei weissen Spitzen mit Klarlack oder klassischem Rot. Die Auswahl ist viel aufregender. Also erweitern wir diesen Sommer unseren Nagel-Horizont und wagen uns an etwas Neues. Inspiration gefällig? Es folgen vier Nageltrends für den Sommer: