Auf die Ausrüstung kommt es an

Wichtig ist zudem, die richtige Kleidung zu tragen. Das bedeutet: In gute Sportkleidung investieren. Diese ist aus speziellem Material gefertigt und leitet Feuchtigkeit besser ab, was die Temperatur reguliert. Unbedingt ein T-Shirt zum Wechseln einpacken. Auch eine Jacke oder langärmliges Shirt sollte im Rucksack landen, falls ein Wind am Gipfel weht. Da auch im Sommer das Wetter in den Bergen schnell umschlagen kann, Stichwort Wärmegewitter, ist eine Regenjacke ebenfalls ein Muss.