Was raten Sie Sportanfänger*innen, um Rücken, Gelenke und Knie beim Training nicht zu überlasten?

Professor Dr. Sven Ostermeier: Die WHO empfiehlt Erwachsenen bis zum Rentenalter zweieinhalb Stunden moderaten Sport pro Woche, wie etwa das Radfahren. Sicherlich spielt bei der optimalen Dauer auch die bevorzugte Sportart eine Rolle. So spricht natürlich nichts gegen, eine tägliche Runde auf dem Drahtesel zu drehen - das optimale Ausdauertraining hält fit und schont dabei die Gelenke. Dasselbe gilt zwar auch fürs Joggen, aber vor allem für Anfänger*innen ist tägliches Laufen grundsätzlich zu viel des Guten. Denn nicht nur der Kreislauf muss sich erst an das Training gewöhnen: Auch Gelenke, Bänder und Sehnen benötigen einige Zeit, um sich den neuen Belastungen anzupassen. Empfehlenswert sind hier zwei- bis dreimal die Woche Strecken von 20, 30 Minuten oder auch etwas länger. Und auch beim Tempo bewirkt Masshalten mehr: Wer es langsamer angehen lässt, der fördert sein gesundheitliches Wohlergehen auf schonende Weise. Insbesondere Blutdruck und Immunsystem profitieren. Also bitte nicht stets Drauflosspurten bis zum Schnaufen.