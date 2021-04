Verbessert Spargel wirklich unser Liebesleben?

Wie lang hält sich Spargel?

Spargel schmeckt am besten frisch und sollte deshalb nicht länger als zwei oder maximal drei Tage in eurer Küche rumliegen, bevor er endlich zubereitet wird. Am besten wickelt ihr die Stangen zur Aufbewahrung in ein feuchtes Küchentuch ein und legt sie in den Kühlschrank.