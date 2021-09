Von Focaccia bis Pita: Drei leckere Teig-Rezepte

1 Eisbergsalat, in Streifen geschnitten

1 Tomate, in Scheiben geschnitten

1 Zwiebel, halbiert, in feine Ringe geschnitten

optional Chiliflocken

Zubereitung:

Für das Dönerfleisch am Vortag von den Hähnchenbrüsten vorhandene Knorpel - und Sehnenreste entfernen. Das Fleisch anschliessend mit einem scharfen Messer in möglichst dünne Scheiben schneiden. Den Essig in eine Schüssel geben. Zwiebel und Knoblauch mit einer feinen Reibe hineinreiben, alle Gewürze zugeben und verrühren. Das Bratöl zugeben und alles zu einer cremigen Marinade verrühren. Die Fleischscheiben in die Schüssel geben und mit der Marinade gut vermischen. Über Nacht abgedeckt im Kühlschrank aufbewahren. Für den Rotkohl den gehobelten Kohl mit Salz und Essig mischen und gut verkneten. Es empfiehlt sich, wegen des roten Farbstoffs Handschuhe zu tragen. Mindestens 30 Minuten ziehen lassen. Inzwischen für die Joghurtsauce alle Zutaten in einer Schüssel verrühren und gegebenenfalls 1 EL Wasser (10 ml) zugeben, sodass eine cremige, aber nicht zu flüssige Sauce entsteht. Während die Brote frisch gebacken etwas abkühlen oder noch mal kurz aufgebacken werden, das Fleisch in einer Pfanne scharf anbraten. Es sollte eine tiefbraune Kruste bekommen. Das Fleisch warm halten. Die Brote aufschneiden, sodass Taschen entstehen. Mit einem Löffel Joghurtsauce auf dem Boden im Brotinneren verteilen. Dann schichtweise je ein Viertel des Fleisches, Salates, Rotkohls sowie ein Viertel der Tomaten und Zwiebeln in ein Brot geben. Zwischen die Schichten etwas Joghurtsauce träufeln und mit der Sauce abschliessen. Wer es scharf mag, streut Chiliflocken über die Füllung.